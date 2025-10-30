- Дата публикации
-
Категория
Общество
Обновила стрижку: леди Амелия Виндзор показала, как сейчас выглядят ее волосы
30-летняя британская аристократка леди Амелия Виндзор сделала модную новую стрижку и показала результат своего визита к парикмахеру у себя в блоге в Instagram.
Леди Амелия уже давно обрезала свои длинные белокурые волосы в каре, а этой осенью решила еще больше его укоротить.
Отпраздновавшая в августе 30-летний юбилей Амелия Виндзор показала кадры, как сейчас выглядит ее новая стрижка.
«Этот пост с ощущением свежести @georgenorthwood @anais_rose__», — подписала новые фотографии и видео Амелия.
На фотографиях можно увидеть, что ее стрижка не сильно изменилась, но волосы стали более гладкими и ровными, как обычно и бывает после салонных процедур.