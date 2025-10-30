Обновила стрижку: леди Амелия Виндзор показала, как сейчас выглядят ее волосы

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Реклама

Леди Амелия уже давно обрезала свои длинные белокурые волосы в каре, а этой осенью решила еще больше его укоротить.

Отпраздновавшая в августе 30-летний юбилей Амелия Виндзор показала кадры, как сейчас выглядит ее новая стрижка.

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

«Этот пост с ощущением свежести @georgenorthwood @anais_rose__», — подписала новые фотографии и видео Амелия.

Реклама

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

На фотографиях можно увидеть, что ее стрижка не сильно изменилась, но волосы стали более гладкими и ровными, как обычно и бывает после салонных процедур.