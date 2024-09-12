Обняли короля: спортсменки из Новой Зеландии устроили Чарльзу теплую встречу и растрогали монарха

Король Чарльз организовал прием для женской сборной Новой Зеландии по регби "Черные папоротники" в Букингемском дворце в Лондоне.

Спортсменки из команды по регби Black Ferns во время их визита в Великобританию на матч с английской командой Red Roses приняли приглашение монарха посетить Букингемский дворец.

Король Чарльз III на встрече с регбистками в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Во время этой встречи, где король появился в элегантном классическом костюме, был запечатлен трогательный момент. Он был инициирован Айешей Лети-Иига, крайним нападающим команды, когда она и ее товарищи по команде заставили Его Величество от души посмеяться на мероприятии.

Король Чарльз III на встрече с регбистками в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

"Я очень ценю эту возможность встретиться с вами и получить такие теплые объятия от большинства из вас", и с юмором добавив, что это было "очень исцеляюще", - сказал присутствующим Чарльз.

Король Чарльз III на встрече с регбистками в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

"Спасибо, @blackferns, что заглянули в Букингемский дворец во время вашего тура в конце года!

Вчера вечером король приветствовал команду по регби Black Ferns перед их матчем с Red Roses в Твикенгэме в эти выходные и получил неожиданные групповые объятия в ответ!", - говорится в подписи под фото в королевском аккаунте в Instagram.

Король Чарльз III на встрече с регбистками в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Недавно мы рассказывали, что король Чарльз вместе с королевой Камиллой почтили память королевы Елизаветы II, посетив службу в церкви Крэти-Керк в Шотландии.

Король Чарльз III на встрече с регбистками в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

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