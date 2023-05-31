Ободряющий жест: королева Летиция поддержала женщину, которая упала у нее на глазах

Ее Величество королева Летиция посетила Всемирный день Красного Креста в Мадриде, приехав на мероприятие, чтобы вручить награды.

Одна женщина, получившая награду от королевской особы, в самый неподходящий момент споткнулась, поднимаясь за премией. Мария де лос Анхелес Гарсия Антон, член правления Испанского общества гериатрии и геронтологии, вероятно, очень разволновалась. Но королева Летиция поспешила ее подбодрить и успокоить, продемонстрировав публично свою поддержку.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На видео, опубликованном в Твиттере, можно увидеть взволнованную Марию, которой помогли подняться на несколько ступеней, когда она поднималась на сцену и споткнулась. После того, как все убедились, что с ней все в порядке, королева Летиция быстро обняла победительницу, проверяя, все ли хорошо.

La reacción de la reina Letizia ante la caída de una mujer a la que iba a entregar un premio



En el Círculo de Bellas Artes se ha vivido un momento ciertamente anecdótico: una de las premiadas ha tropezado al subir al escenario pic.twitter.com/2IlgGgPjeL — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 30, 2023

Напомним, также вчера случился инцидент с военнослужащим в Британии. Во время торжественного парада с участием короля Чарльза III военный потерял сознание.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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