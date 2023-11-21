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Обошел Стэтхэма и Вина Дизеля: принца Уильяма назвали "самым сексуальным лысым" мужчиной

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Обошел Стэтхэма и Вина Дизеля: принца Уильяма назвали "самым сексуальным лысым" мужчиной

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Старший сын короля Чарльза III и принцессы Дианы возглавил интересный рейтинг.

Принц Уильям имеет ряд важных титулов, в том числе титул будущего короля Великобритании. Но недавно у него появился еще один – титул самого сексуального лысого мужчины из ныне живущих.

Принц Уэльский получил оценку "сексуальность" 9,88 из 10, согласно опросу, проведенному аналитической исследовательской организацией SEO Reboot. Супруг принцессы Кейт обошел таких кандидатов, как Вин Дизель, Джейсон Стэтхэм, Сэмюэль Л. Джексон и босса Amazon Джеффа Безоса, именно в этом порядке, пишет express.

Принц Уильям / © Associated Press
Принц Уильям / Фото: Associated Press

Что принц Уэльский сам думает о таком новом статусе, не известно, ведь он никак не комментировал опрос и, скорее всего, не будет этого делать публично.

Вин Дизель / © Associated Press
Вин Дизель / Фото: Associated Press
Джейсон Стэтхэм / © Associated Press
Джейсон Стэтхэм / Фото: Associated Press

Напомним, в январе 2023 года леди Амелия Виндзор была назвала "самой красивой королевской особой", хотя она не является членом семьи, исполняющим королевские обязанности.

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Дата публикации
Просмотры
183
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