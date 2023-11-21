Обошел Стэтхэма и Вина Дизеля: принца Уильяма назвали "самым сексуальным лысым" мужчиной

Принц Уильям имеет ряд важных титулов, в том числе титул будущего короля Великобритании. Но недавно у него появился еще один – титул самого сексуального лысого мужчины из ныне живущих.

Принц Уэльский получил оценку "сексуальность" 9,88 из 10, согласно опросу, проведенному аналитической исследовательской организацией SEO Reboot. Супруг принцессы Кейт обошел таких кандидатов, как Вин Дизель, Джейсон Стэтхэм, Сэмюэль Л. Джексон и босса Amazon Джеффа Безоса, именно в этом порядке, пишет express.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Что принц Уэльский сам думает о таком новом статусе, не известно, ведь он никак не комментировал опрос и, скорее всего, не будет этого делать публично.

Вин Дизель / Фото: Associated Press

Джейсон Стэтхэм / Фото: Associated Press

Напомним, в январе 2023 года леди Амелия Виндзор была назвала "самой красивой королевской особой", хотя она не является членом семьи, исполняющим королевские обязанности.

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