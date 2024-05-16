Обошла даже монарха: назван самый популярный член британской королевской семьи

Согласно недавно проведенному опросу лидирует на этой позиции принцесса Уэльская Кэтрин.

Супруга принца Уильяма, которая сейчас проходит профилактическую химиотерапию, была признана самым популярным членом королевской семьи. 74 процента британцев заявили, что относятся к ней положительно, а ее муж принц Уильям занял второе место с 73 процентами, пишет express.co.uk.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Третье место занимает принцесса Анна с 70 процентами, ранее она также была назвала самым трудолюбивым членом семьи, а четвертое у короля Чарльза III, у него 64 процента.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Также впервые попала в рейтинг герцогиня Эдинбургская Софи. Более половины британцев (54 процента) положительно относятся к Софи. Она, кстати, единственный член королевской семьи, который приезжал в Украину во время полномасштабного вторжения РФ.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Также в опрос впервые были включены сестры - принцесса Евгения и принцесса Беатрис Йоркские. 37 процентов опрошенных относятся к ним благосклонно. Говорят, именно принцесса Беатрис может заменить принцессу Уэльскую на публичных мероприятиях этим летом.

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл остаются наименее популярной королевской парой. Из-за этого они побаиваются приезжать в Великобританию.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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