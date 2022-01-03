Обошла герцогиню Кейт: стало известно, сколько Меган Маркл потратила на гардероб в прошлом году

Обошла герцогиню Кейт: стало известно, сколько Меган Маркл потратила на гардероб в прошлом году

В 2021 году Меган Маркл потратила не мало денег на собственный гардероб.

Как пишет британский таблоид Daily Mail за прошлый 2021 год герцогиня Меган потратила на одежду порядка 78 тысяч долларов. В гардеробе Меган есть много вещей от люксовых брендов: Dior, Givenchy, Prada и Chanel, известно, что ранее эти покупки оплачивал принц Чарльз, из бюджета, который он выделял на содержание Гарри и Меган из доходов его герцогства Корнуолл.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

В марте 2020 года Сассексы покинули королевскую семью и переехали в Калифорнию, а Меган продолжала демонстрировать свою любовь к очень дорогим вещам. Самые дорогие аутфиты Меган демонстрировала во время поездки с Гарри в Нью-Йорк. Этот тур в СМИ назвали "первым некоролевским туром" пары.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

В 2021 году на публике Маркл появлялась не так часто, но по тратам герцогиня превзошла даже Кейт Миддлтон, герцогиню Кембриджскую, которая потратила на гардероб в прошлом году 54,5 тысячи долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

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