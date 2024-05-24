Обошла Кейт и Диану: украшение Меган Маркл названо самым популярным в мире

В мае Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали шестую годовщину со дня своей свадьбы.

Спустя более чем шесть лет после предложения принца Гарри, помолвочное кольцо Меган Маркл продолжает привлекать внимание. Согласно новому исследованию британского ювелирного агентства Ramsden's Jewellery, кольцо с тремя бриллиантами герцогини Сассекской является самым популярным помолвочным кольцом среди знаменитостей в мире.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

В ходе исследования были проанализированы данные о глобальном объеме поиска за последние 12 месяцев, и совокупное среднее значение показало, что кольцо Меган вызывало около 51 283 поисковых запросов в месяц, пишет People. Таким образом Меган обогнала в рейтинге свою покойную свекровь принцессу Диану и принцессу Кейт, которая носит кольцо Дианы с сапфиром в окружении бриллиантов.

Кольцо принцессы Дианы и принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Посмотреть на кольцо обеих принцесс Уэльских хотели 22 100 пользователей по всему миру.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

В королевских кругах кольцо Меган сравнивали и с кольцом королевы Елизаветы II, и с кольцом герцогини Эдинбургской Софи – оба они с бриллиантами.

И, хотя герцогиня Сассекская публично говорила, что ее кольцо прекрасно и принц Гарри отлично постарался, через год после свадьбы она немного изменила его дизайн.

Напомним, принц Гарри сам придумал дизайн кольца, которое хотел преподнести своей будущей жене в день их помолвки. Он выбрал большой бриллиантовый камень из Ботсваны огранки "кушон" (страны, которая для них с Меган стала особенной, ведь они провели там пять невероятно романтических дней в самом начале своих отношений - это было их третье свидание). Два других камня по бокам были взяты из тиары принцессы Дианы, матери принца Гарри, ведь он хотел, чтобы его мама хотя бы таким символическим образом присутствовала в этот торжественный момент помолвки вместе с ними.

Меган же решила заменить классический золотой ободок на более тонкий, инкрустированный бриллиантами. Получилось очень стильно.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, кто еще из британских королевских невест носит или носил кольца с бриллиантами.

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