Обожает читать: королеву Камиллу запечатлели в книжной лавке

Королева Камилла заядлая читательница и не пропускает возможности побывать в книжной лавке или библиотеке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Во время поездки в Бат Ее Величество встретилась с Франческой Боман и Николой Боман во время визита в независимое издательство и книжный магазин Persephone Books.

Вероятно, Камилла разговаривала с женщинами о книгах, а также рассматривала новинки издательства.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

«В книгах есть что-то такое приятное на ощупь. Мне нравится запах страниц, когда открываешь обложку. Мне нравится переворачивать страницы и загибать уголки, чтобы дочитать до следующего раза…», — говорила ранее Камилла.

Сейчас у Камиллы есть благотворительная организация под названием «Читальный зал королевы» и супруга короля часто проводит разные литературные мероприятии, продвигая чтение в массы.

