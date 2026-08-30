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Обожает это дело: любимое кулинарное занятие принцессы Кейт Уэльской
У принцессы Кейт есть одна трогательная традиция, которую она соблюдает исключительно ради своих детей.
Принцесса Кэтрин невероятно хорошо совмещает материнство и королевские обязанности. В выпуске программы «Королевское Рождество от Мэри Берри» 2019 года Кэтрин рассказала, что допоздна сама печет торты на дни рождения своих детей. В телешоу Кэтрин сказала: «Я обожаю печь торты. Это стало своего рода традицией — я не сплю до полуночи, используя невероятное количество смеси для торта и глазури, и пеку слишком много. Но мне это нравится».
Принцесса обожает печь торты, и ее дети даже отплатили ей тем же, испекли для нее торт сами, пишет express.
Принц Уильям поделился в Instagram фотографией очаровательного бисквитного торта «Виктория», испеченного Джорджем, Шарлоттой и Луи для Кэтрин в День матери.
Напомним, недавно мы рассказывали о любимом летнем десерте Меган Маркл. Герцогиня Сассекская и принц Гарри вскоре возвращаются жить обратно в Британию, что стало неприятной неожиданностью для Кейт и Уильяма Уэльских.