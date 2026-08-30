Обожает это дело: любимое кулинарное занятие принцессы Кейт Уэльской

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Принцесса Кэтрин невероятно хорошо совмещает материнство и королевские обязанности. В выпуске программы «Королевское Рождество от Мэри Берри» 2019 года Кэтрин рассказала, что допоздна сама печет торты на дни рождения своих детей. В телешоу Кэтрин сказала: «Я обожаю печь торты. Это стало своего рода традицией — я не сплю до полуночи, используя невероятное количество смеси для торта и глазури, и пеку слишком много. Но мне это нравится».

Принцесса обожает печь торты, и ее дети даже отплатили ей тем же, испекли для нее торт сами, пишет express.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принц Уильям поделился в Instagram фотографией очаровательного бисквитного торта «Виктория», испеченного Джорджем, Шарлоттой и Луи для Кэтрин в День матери.

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Принц Уильям с тремя детьми Шарлоттой, Луи и Джорджем / © Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали о любимом летнем десерте Меган Маркл. Герцогиня Сассекская и принц Гарри вскоре возвращаются жить обратно в Британию, что стало неприятной неожиданностью для Кейт и Уильяма Уэльских.

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