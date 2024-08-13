Обожает это: королева Камилла рассказала о своем любимом занятии в отпуске

Король находится в Шотландии с начала прошлой недели, в то время, как его супруга Камилла присоединится к нему на выходных. Сперва они остановятся в поместье Биркхолл, где провели свой медовый месяц в 2005 году. А после присоединятся к остальным членам семьи в Балморале.

Поместье Биркхолл / Фото: Getty Images

77-летняя королева рассказала в подкасте Queen's Reading Room о своей любви к "чтению запоем" во время летнего отпуска, поскольку в обычное время года из-за плотного рабочего графика она не успевает прочесть все книги, которые ей хотелось бы.

"Я читаю запоем, потому что у меня почти нет времени на чтение в большинстве случаев", — призналась королева, посмеиваясь над своими попытками читать дома, которые часто заканчиваются тем, что она засыпает после нескольких страниц, пишет Mirror. "Я стараюсь!. Я прочитаю три страницы за вечер и тут же засну, а на следующее утро мне приходится перечитывать их снова!", сетует Камилла. "Поэтому, когда я отправляюсь в отпуск, я просто беру с собой все книги, которые хочу прочитать, и читаю буквально запоем".

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Чем в это время любит заниматься Чарльз – не сообщается. Возможно, он ходит на охоту или рыбалку или просто наслаждается тишиной и общением с близкими. Говорят, в этом году программа летнего отпуска членов королевской семьи будет максимально простой.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлых выходных король Чарльз был запечатлен на "Играх горцев" в Эдинбурге, которые обожала его покойная бабушка королева-мать Елизавета.

король Чарльз III / Фото: Getty Images

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