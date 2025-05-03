Обожает эту рутину: Меган Маркл рассказала, как проводит утро с детьми

Меган Маркл

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В своем выступлении на шоу Джейми Керн Лимы Меган похвалила свою няню, которая очень помогает ей с детьми. Герцогиня рассказала, что у ее детей принца Арчи и принцессы Лилибет «замечательная» няня, которая работает с семьей уже пять лет. Когда ее спросили о распорядке дня с детьми, Меган ответила:

«Это утро было необычным, потому что Арчи простудился и не пошел в школу, но я встаю в 6:30 и даю себе минуту, чтобы — я бы хотела сказать, что проснулась и помедитировала — я этого не делаю, у меня включены мониторы, поэтому я могу слышать обоих детей. Они встают в 7, поэтому я даю себе немного времени, чтобы надеть спортивную одежду, почистить зубы, поднять их обоих, одеть их, отвести вниз, приготовить завтрак, а затем, если я не разобрала их ланч-боксы накануне вечером, то делаю это».

Меган Маркл и Джейми Керн Лима

Мать двоих детей добавляет, что ей нравится заниматься такой рутиной.

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«Мне нравится заниматься ланч-боксами, это делает меня очень счастливой, и я оставляю небольшую записку в их ланч-боксах… Если у меня нет встреч утром, то я стараюсь отвезти детей в школу», — пишет Daily Mail. «Они в двух разных школах, так что это большой круг. Так что с 6:30 утра, когда я отвожу детей, я не бываю дома до 9. А потом я просто иду на встречи».

Ранее герцогиня Сассекская рассказывала, какой завтрак обожают есть ее муж Гарри и сын Арчи.

Меган и Гарри / © Getty Images

Тем временем, напомним, принц Гарри дал новое интервью, в котором откровенно рассказал, что расстроен, что его отец король Чарльз не хочет с ним разговаривать даже по телефону. Герцог заявил, что жаждет помириться с семьей.