Обожает красный: пресс-секретарь Байдена в эффектном платье вышла к журналистам

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на очередном брифинге в Вашингтоне в наряде своего любимого цвета – красном.

На ней было приталено платье с рукавами-фонариками три четверти, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь, как всегда, аккуратно уложила свои кудри, сделала макияж с персиково-черными тенями и молочный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца с россыпью камней, а на руке – серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в кокетливом платье винного оттенка с пикантным вырезом.

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