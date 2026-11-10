Обожает пабы и этот напиток: что пьет будущий король Британии - принц Уэльский

Принц Уильям / © Getty Images

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В прошлом месяце Уильям встретился с главным редактором журнала Country Life Марком Хеджесом и ответственным редактором Паулой Минчин в Виндзорском замке, чтобы предварительно ознакомиться с черновиками журнала, проверить корректуру и макет.

Принц также станет звездой обложки специального выпуска, который выйдет 11 ноября.

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Принц Уильям / © Getty Images

«Его приглашение в качестве редактора журнала Country Life отражает стремление прославить людей, места и новаторские методы управления, которые помогают обеспечить будущее этой страны для будущих поколений», - говорится о приглашении на эту роль принца Уэльского.

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Ранее в этом году принц Уильям рассказал о своей любви к пабам и поклялся защищать их во время визита в один из лондонских пабов, где он разливал пиво и общался с местными жителями.

Тогда он рассказал Клему Огбоннайе, владельцу паба Prince of Peckham в Южном Лондоне, что пабы страны «очень важны» и «являются местом, где собирается местное сообщество», и нуждаются в нашей защите.

Он сказал, что британские пабы выступают в роли «связующего звена» в жизни сообщества, добавив: «Именно люди — команда — работающая в пабе, создают его атмосферу».

Тогда же Уильям рассказал, какой напиток он предпочитает в пабе — это пинта сидра со льдом.

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В новом выпуске журнала поклонники будущего короля, наверняка, узнают у нем еще какие-то интересные детали, о которых принц не рассказывал ранее.

Принц Уильям / © Associated Press

Бывший капитан сборной Англии и любитель садоводства сэр Дэвид Бекхэм также курировал выпуск журнала в октябре прошлого года. А гостевой выпуск 2022 года, посвященный 75-летию Камиллы, стал самым продаваемым за всю историю журнала, а на обложке была фотография тогдашней герцогини Корнуоллской, ныне королевы Камиллы, сделанная нынешней принцессой Уэльской, пишет Mirror.

Король Чарльз, тогда еще принц Уэльский, дважды был приглашенным редактором журнала Country Life: сначала к своему 65-летию в ноябре 2013 года, а затем к своему 70-летию в 2018 году. А в 2020 году принцесса Анна выступила приглашенным редактором выпуска, посвященного ее 70-летию.

Принцесса Анна, королева Камилла, король Чарльз / © Getty Images

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