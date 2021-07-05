Обожает собак: королева Елизавета II приехала на конное шоу в Виндзоре в необычном платке

Королева Великобритании обожает лошадей и с радостью посещает Королевское виндзорское конное шоу.

95-летняя Елизавета II на днях была запечатлена среди зрителей шоу. Мы уже видели несколько образов Ее Величества на этом мероприятии. В этот раз, несмотря на то что за окном лето, королева приехала в плаще и изумрудном платке с принтом в виде разных пород собак. Собаки – еще одна страсть британской королевы.

Королева Елизавета II / Getty Images

На лице у Ее Величества были любимые солнцезащитные очки, а на губах - неизменно яркая помада, в этот раз розового цвета. Баклажановые туфли-лоферы на невысоких каблуках завершали образ.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Ранее фотографам удалось запечатлеть, как Елизавета II сама приезжала в Виндзор за рулем своего Range Rover из-за которого ее едва было видно. В тот день королева демонстрировала образ в белой рубашке, юбке с принтом "гусиная лапка", стеганой жилетке и тех же туфлях.

А в самый первый день соревнований Елизавета II приехала прямо из Шотландии, где находилась с визитом и даже не успела переодеться.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Королева Елизавета II на Виндзорском конном шоу (8 фото)

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