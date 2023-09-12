Обожала это дело: королева Елизавета II за рулем в разные годы

Всю жизнь покойная королева Елизавета II была за рулем, хотя водительских прав не имела.

В 1945 году принцесса Елизавета по собственной инициативе вступила во "Вспомогательную территориальную службу" — женские отряды самообороны — и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Тогда принцесса получила воинское звание лейтенанта. Ее военная служба продолжалась пять месяцев. С тех пор ее часто видели за рулем и водила автомобиль Елизавета практически до самой смерти в сентябре 2022 года.

Королева Елизавета II за рулем, рядом с ней ее дочь принцесса Анна и сын принц Чарльз / Фото: Getty Images

Мы собрали несколько фотографий королевы за рулем. На этом фото королева везет своих детей, принца Чарльза и принцессу Анну, в Виндзоре под наблюдением группы зрителей. Фото было сделано в 1957 году. Монарх пребывала на престоле уже пять лет.

А это 1968-й, королева Елизавета II едет на матч по поло на лужайке Смита в Большом Виндзорском парке. Фото сделано за неделю до 42 дня рождения Ее Величества.

Королева Елизавета II за рулем / Фото: Getty Images

А это уже 2021 год, монарху 95 лет, и она все еще водила авто. Ее запечатлели за рулем своего автомобиля Range Rover во время третьего дня Королевской Виндзорской конной выставки в Хоум-парке, Виндзорский замок 3 июля 2021 года в Виндзоре.

Королева Елизавета II за рулем / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II.

Королева Елизавета II за рулем / Фото: Getty Images

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