Обожала это место: принцесса Евгения рассказала, почему королева Елизавета II так любила Балморал

Уже на следующей неделе члены британской королевской семьи соберутся в Балморале – шотландском поместье, которое очень любила покойная королева Елизавета II. Здесь она и провела последние месяцы своей жизни, а 8 сентября 2022 года мирно скончалась в своей спальне.

Ее внучка принцесса Йоркская Евгения, как-то рассказала, чем же члены семьи занимаются в Балморале во время летнего отпуска.

Замок Балморал находится в частной собственности, не является частью королевского поместья и, подробнее о нем мы уже рассказывали ранее.

В документальном фильме ITV 2016 года "Наша королева в девяносто" принцесса Евгения рассказала о том, как много Балморал значил для королевы Елизаветы II.

Принцесса Беатрис, принцесса Евгения с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

"Это самое красивое место на земле. Я думаю, что бабушка там самая счастливая. Я думаю, она действительно очень любит Хайленд. Прогулки, пикники, собаки — много собак, всегда есть собаки — и люди постоянно входят и выходят. Это прекрасная база для бабушки и дедушки, где мы можем приезжать и навещать их там. Там есть место, где можно просто дышать и бегать", - говорила принцесса, пишет Woman and Home.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

В этом году в поместье уже прибыли король Чарльз, его супруга королева Камилла, сестра короля принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс. На следующей неделе к ним присоединятся и другие члены семьи, включая принца и принцессу Уэльскую и их троих детей.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Помимо семьи короля, дети и внуки королевы Камиллы могли получить приглашение провести время в Балморале в этом году. А вот принца Гарри и Меган Маркл, похоже, снова не пригласили.

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