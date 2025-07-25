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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Обожала пляжный отдых: каким был последний отпуск принцессы Дианы в Сен-Тропе

Принцесса Диана обожала проводить время со своими двумя сыновьями — Уильямом и Гарри и часто ездила с ними на море.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана с сыном Гарри

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Associated Press

Это был их последний совместный отпуск, кадры, сделанные 17 июля 1997 года, на них принцесса катается на гидроцикле вместе со своим сыном принцем Гарри за штурвалом в Сен-Тропе на Французской Ривьере, где она тогда провела несколько дней летнего отпуска.

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Associated Press

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Associated Press

А это фото было сделано в тот же день, после катания на гидроцикле. Диана любила отдыхать в Сен-Тропе на Французской, тогда она проводила отпуск со своим возлюбленным Доди Аль-Файедом в резиденции его отца — египетского бизнесмена Мохамеда Аль-Файеда и взяла с собой сыновей.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом / © Associated Press

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом / © Associated Press

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Associated Press

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Associated Press

А 31 августа 1997 года принцесса погибла со своим возлюбленным Доди в автокатастрофе в Париже.

Напомним, ранее мы показывали вам пляжные образы принцессы Дианы в купальниках.

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