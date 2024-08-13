Обожала там отдыхать: как выглядит любимый остров принцессы Маргарет

Принцесса Маргарет – младшая сестра королевы Елизаветы II – обожала остров Мюстик в Карибском море и называла его "единственным местом, где я могу расслабиться".

Сегодня отдохнуть на острове, который так любила принцесса – может любой желающий. Les Jolies Eaux, пятикомнатную недвижимость, которая находится на самой южной оконечности частного острова в Карибском море можно арендовать от 33 000 до 47 000 долларов в зависимости от времени года, пишет People со ссылкой на сайт по аренде недвижимости.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Внутри Les Jolies Eaux гости попадают через двор в великолепную большую комнату с видом на бассейн и сады, переходящие в Карибское море. Передняя часть дома ведет к обширным лужайкам, спускающимся к скрытому пляжу, и дом по-прежнему может похвастаться многими из тех же особенностей, которыми когда-то наслаждалась принцесса Маргарет, включая обеденный павильон у бассейна, который "открыт со всех четырех сторон, позволяя легкому бризу сохранять прохладу гостей, пока они расслабляются".

В команду виллы входят дворецкий, повар, садовник и две горничные.

Мы нашли несколько фото с конца 70-х годов, когда на остров Мюстик приезжала и королева Елизавета II с принцем Филиппом.

Королева Елизавета II и принц Филипп на острове Мюстик, 1977 год / Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет получила от тогдашнего владельца Колина Теннанта участок земли площадью 10 акров на острове в качестве свадебного подарка, когда она вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса в 1960 году. Приключения принцессы Маргарет на Мюстике, включая вечеринки, были показаны в сериале Netflix "Корона".

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II на острове Мюстик / Фото: Getty Images

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