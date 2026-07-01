- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Образ королевы был особенным: кто является автором золотого платья Елизаветы II и шляпки
1 июля 1969 года принц Чарльз посетил торжественную церемонию в Уэльсе — посвящение принца Уэльского в замке Кернарфон.
В тот день Чарльз (которому тогда было 20 лет) торжественно получил от своей матери, Елизаветы II, символы титула принца Уэльского, хотя юридически он уже обладал этим титулом с 1958 года, когда ему было всего 9 лет, но именно инвеститура стала публичной церемонией вступления в эту роль.
Главная цель была не юридической, а символической и политической — официально представить наследника престола Уэльса. По традиции титул «Принц Уэльский» обычно носит старший сын британского монарха — наследник престола.
В тот день королева Елизавета появилась на церемонии в золотом платье и оригинальной шляпке. Образ королевы создал Норман Хартнелл, и этот ансамбль включал бледно-желтое дневное платье и пальто.
Шляпа, разработанная Симоной Мирман из той же ткани, что и наряд, была вдохновлена капюшонами и головными уборами эпохи Тюдоров.