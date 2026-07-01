Образ королевы был особенным: кто является автором золотого платья Елизаветы II и шляпки

1 июля 1969 года принц Чарльз и его мама, королева Елизавета / © Associated Press

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В тот день Чарльз (которому тогда было 20 лет) торжественно получил от своей матери, Елизаветы II, символы титула принца Уэльского, хотя юридически он уже обладал этим титулом с 1958 года, когда ему было всего 9 лет, но именно инвеститура стала публичной церемонией вступления в эту роль.

1 июля 1969 года принц Чарльз и его мама, королева Елизавета / © Associated Press

Главная цель была не юридической, а символической и политической — официально представить наследника престола Уэльса. По традиции титул «Принц Уэльский» обычно носит старший сын британского монарха — наследник престола.

1 июля 1969 года принц Чарльз и его мама, королева Елизавета / © Associated Press

В тот день королева Елизавета появилась на церемонии в золотом платье и оригинальной шляпке. Образ королевы создал Норман Хартнелл, и этот ансамбль включал бледно-желтое дневное платье и пальто.

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Платье королевы

Шляпа, разработанная Симоной Мирман из той же ткани, что и наряд, была вдохновлена капюшонами и головными уборами эпохи Тюдоров.

Шляпка королевы

Шляпка королевы

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