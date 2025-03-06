Образ с морской тематикой: Брижит Макрон в платье с якорем появилась на государственном ужине в Португалии

Первая леди выбрала для официального ужина элегантный аутфит.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках официального визита в Португалию встретились с президентом страны Марселом Ребелом де Соузой.
Португальский президент устроил для гостей государственный ужин в Национальном дворце Ажуда в Лиссабоне.
Брижит надела для такого случая темно-синее закрытое платье за колени с разрезом с белой вставкой. Наряд был украшен золотой брошью в виде якоря и небольшим орденом.
Аутфит первая леди дополнила темно-синими замшевыми туфлями на шпильках и сине-белым клатчем.
Дама Макрон сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс. Уши она украсила лаконичными украшениями, шею – золотой цепочкой с подвесками, а руки – кольцами с камнями.
Эммануэль Макрон был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку, черный галстук и туфли.
Напомним, Брижит Макрон в монастырь Жеронимуш в Лиссабоне сходила в белом ансамбле, состоявшем из стильного пальто и платья-футляра.
Читайте также: