Образ с морской тематикой: Брижит Макрон в платье с якорем появилась на государственном ужине в Португалии

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках официального визита в Португалию встретились с президентом страны Марселом Ребелом де Соузой.

Португальский президент устроил для гостей государственный ужин в Национальном дворце Ажуда в Лиссабоне.

Эммануэль и Брижит Макрон, Марселу Ребелу де Соуза / Фото: Associated Press

Брижит надела для такого случая темно-синее закрытое платье за колени с разрезом с белой вставкой. Наряд был украшен золотой брошью в виде якоря и небольшим орденом.

Эммануэль и Брижит Макроны, Марселу Ребелу де Соуза / Фото: Associated Press

Аутфит первая леди дополнила темно-синими замшевыми туфлями на шпильках и сине-белым клатчем.

Дама Макрон сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс. Уши она украсила лаконичными украшениями, шею – золотой цепочкой с подвесками, а руки – кольцами с камнями.

Эммануэль и Брижит Макроны, Марселу Ребелу де Соуза / Фото: Associated Press

Эммануэль Макрон был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку, черный галстук и туфли.

Напомним, Брижит Макрон в монастырь Жеронимуш в Лиссабоне сходила в белом ансамбле, состоявшем из стильного пальто и платья-футляра.

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