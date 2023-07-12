Образ Сары Чатто на Уимблдоне сравнили с аутфитом Меган Маркл на этом же мероприятии пятилетней давности

Леди Сара Чатто – единственная дочь принцессы Маргарет – посетила девятый день Уимблдонского теннисного чемпионата в Лондоне и выбрала для выхода в свет скромное полосатое платье от Джаспера Конрана.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

Нам это напомнило образ Меган, герцогини Сассекской, в котором жена принца Гарри дебютировала на Уимблдоне в 2018 году в лице новоиспеченной королевской особы.

В тот день Меган была одета в сине-белую полосатую рубашку от Ralph Lauren за 666 долларов с перламутровыми пуговицами, сочетая ее с белыми брюками-клеш тоже от Ralph Lauren и солнцезащитными очками Illesteva Leonard. В руках у Меган была маленькая черная сумка и белая шляпа с широкими полями от Maison Michel.

Меган Маркл на Уимблдоне в 2018 году / Фото: Getty Images

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