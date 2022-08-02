Образовательные материалы дистанционной школы «Оптима» для первоклассников. Одобрены МОН и родителями

Первая и самая дистанционная школа «Оптима» приглашает будущих первоклассников к обучению в 2022-2023 году.

Образование в «Оптиме» не похоже на дистанционку государственных школ. Здесь не предлагают задачи для самостоятельного изучения, а заинтересовывают детей авторскими материалами и уникальными мультфильмами.

Как происходит обучение в 1 классе

Для каждого учащегося на учебном сайте школы «Оптима» создается личный кабинет, в котором ребенок видит перечень предметов для текущего учебного года и все учебные материалы, структурированные и разделенные на отдельные уроки и задания.

Весь обучающий материал изложен в уроках, разработанных квалифицированными учителями в сотрудничестве с психологами, методистами и дизайнерами.

В уроках использован текстовый формат, дополнительные видео- и аудиовложения, интерактивные игры, интересные 3D-модели, упражнения для отработки навыков, а также контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала.

Школа предлагает рекомендованное расписание уроков без привязки ко времени. Учащиеся прорабатывают уроки в удобное для них время. Уроки после прохождения остаются доступными для дополнительной проработки в течение всего учебного года.

Учащиеся выполняют тестовые, письменные и устные задачи по контролю знаний. С образовательными материалами, уроками, контрольными задачами и системой работы может ознакомиться каждый, воспользовавшись бесплатным демодоступом.

Уникальные обучающие мультфильмы

Начальная школа в «Оптиме» учится по авторским урокам в виде мультфильмов, не имеющих аналогов в Украине и мире. Яркий видеоряд, профессиональное озвучивание, продуманная и взвешенная подача учебной программы – такие уроки удерживают внимание детей, прививают им любовь к обучению и познанию.

Каждый класс имеет свои уникальные особенности. Для первоклассников основное внимание направлено на то, чтобы мягко адаптировать малышей к школе, научить учиться. Образовательные материалы полностью соответствуют украинской школьной программе и рекомендованы Министерством образования Украины.

Каждый урок содержит интегрированный подход – когда математика также знакомит учащихся с фактами географии, языка, литературы и т.д. Это не только заинтересовывает детей, но полностью соответствует духу и букве Новой украинской школы и современным образовательным трендам.

Оценить такие уроки этой весной смогли сотни первоклассников, ведь «Оптима» открыла свободный доступ к своим учебным материалам всем нуждающимся детям. Благотворительным пакетом воспользовалось около 100 000 школьников.

Получить исчерпывающую консультацию и записаться на обучение по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.