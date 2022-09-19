Обрела покой рядом с дорогим супругом: с королевой Елизаветой II простились в Виндзоре

Королева Елизавета II сегодня обрела вечный покой в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Ее Величество вернулась домой в Виндзор, чтобы навеки воссоединиться со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.
После службы в часовне, которую провел архиепископ Кентерберийский, гроб с телом королевы Елизаветы II под звуки одинокого волынщика был опущен в королевский склеп, и настоятель Виндзора сказал: "Отправляйся в путь из этого мира, о христианская душа".
Несколькими мгновениями ранее декан положил корону британской империи, которая все эти дни лежала на крышке гроба и другие символы власти на алтарь.
На этом официальная служба для гостей завершилась. А в эти минуты началась самая последняя служба для Елизаветы II, но уже приватная, ее посетят только ближайшие родственники монарха и пройдет она в часовне Святого Георгия VI той самой, где королева будет покоится вместе с принцем Филиппом, своими родителями королем Георгом VI и королевой Елизаветой и сестрой принцессой Маргарет.
Стоит сказать, что все женщины королевы Елизаветы II в этот важный для страны и для семьи день выступили единым фронтом.
Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская, Кэтрин графиня Уэссекская, Софи и герцогиня Сассекская, Меган стояли вместе возле Вестминстерского аббатства после государственных похорон королевы. Все были крайне эмоциональны, едва сдерживали слезы, Меган даже заплакала.
Рыдала и 7-летняя дочь Уэльский – принцесса Шарлотта. Малышка не смогла справиться с нахлынувшими ее эмоциями, когда прощалась со своей прабабушкой навсегда.
Расчувствовался на похоронах прабабушки и наследник трона – принц Джордж. Его мама Кэтрин утешала 9-летнего сына, гладя его по ноге, а графиня Софи нежно приобняла принца около Вестминстерского аббатства уже на выходе после службы.
Похороны Елизаветы II прошли очень красиво и величественно. Нет сомнений в том, что монарх сама много раз изучала подробный сценарий, ведь не секрет, что такие мероприятия в королевской семье репетируют задолго до того самого дня. Иначе, все не выглядело бы так утонченно и по-королевски изысканно.
Смотрите также похороны королевы Елизаветы II в десяти фотографиях.
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