Обрела покой рядом с дорогим супругом: с королевой Елизаветой II простились в Виндзоре

Королева Елизавета II сегодня обрела вечный покой в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Ее Величество вернулась домой в Виндзор, чтобы навеки воссоединиться со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

После службы в часовне, которую провел архиепископ Кентерберийский, гроб с телом королевы Елизаветы II под звуки одинокого волынщика был опущен в королевский склеп, и настоятель Виндзора сказал: "Отправляйся в путь из этого мира, о христианская душа".

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Getty Images

Несколькими мгновениями ранее декан положил корону британской империи, которая все эти дни лежала на крышке гроба и другие символы власти на алтарь.

На этом официальная служба для гостей завершилась. А в эти минуты началась самая последняя служба для Елизаветы II, но уже приватная, ее посетят только ближайшие родственники монарха и пройдет она в часовне Святого Георгия VI той самой, где королева будет покоится вместе с принцем Филиппом, своими родителями королем Георгом VI и королевой Елизаветой и сестрой принцессой Маргарет.

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Стоит сказать, что все женщины королевы Елизаветы II в этот важный для страны и для семьи день выступили единым фронтом.

Меган, Камилла, Кейт и Софи / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская, Кэтрин графиня Уэссекская, Софи и герцогиня Сассекская, Меган стояли вместе возле Вестминстерского аббатства после государственных похорон королевы. Все были крайне эмоциональны, едва сдерживали слезы, Меган даже заплакала.

Рыдала и 7-летняя дочь Уэльский – принцесса Шарлотта. Малышка не смогла справиться с нахлынувшими ее эмоциями, когда прощалась со своей прабабушкой навсегда.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Расчувствовался на похоронах прабабушки и наследник трона – принц Джордж. Его мама Кэтрин утешала 9-летнего сына, гладя его по ноге, а графиня Софи нежно приобняла принца около Вестминстерского аббатства уже на выходе после службы.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Похороны Елизаветы II прошли очень красиво и величественно. Нет сомнений в том, что монарх сама много раз изучала подробный сценарий, ведь не секрет, что такие мероприятия в королевской семье репетируют задолго до того самого дня. Иначе, все не выглядело бы так утонченно и по-королевски изысканно.

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Записка для Елизаветы II от короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Похорон королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Смотрите также похороны королевы Елизаветы II в десяти фотографиях.

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