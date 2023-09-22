Общались, обнимались и фотографировались: Елена Зеленская показала милые фотографии с Джилл Байден

В рамках своего официального визита в США Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским посетила Белый дом.

Елена опубликовала на своей странице в Instagram красивые снимки со встречи с первой леди США Джилл Байден.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская рассказала коллеге о том, как состоялся Саммит первых леди и джентльменов в начале сентября в Киеве, посвященный ментальному здоровью людей во всем мире, в частности тому, как на него влияют войны.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она поблагодарила миссис Байден за помощь в реализации проектов в сфере ментального здоровья, получаемую от Агентства США по международному развитию.

"Вот так, в разных сферах, во время разных встреч и визитов, мы повсеместно чувствуем поддержку США. Потому что стойкости – и моральной, и физической – очень нужна поддержка. Ощущение, что ты не сам, что твои ценности разделяют. Спасибо всем, кто дает это Украине!

Бывают встречи, которые не только свидетельствуют о взаимопонимании, но и вдохновляют, дают новый толчок. Сегодняшний разговор с Джилл Байден именно таков: во время нее родилась инициатива, которую скоро увидит свет. И уверена, она будет делать его лучше", – написала Зеленская.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Помимо общения, Джилл провела Елене экскурсию по Белому дому и его территории. Они обменялись теплыми объятиями и сфотографировались.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская была одета в брючный костюм молочного оттенка от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, который скомбинировала с кожаными туфлями на шпильках цвета хаки.

На Байден было синее платье миди с декоративными пуговицами в зоне декольте и белые цветочные слингбэки J'adior от Dior.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в элегантном черном костюме с мужем посетила Национальный мемориал в честь погибших во время террористического акта 11 сентября 2001 года.

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