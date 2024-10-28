Обтягивающий топ в гардеробе леди Амелии Виндзор: рассматриваем образы британской аристократки

Член британской королевской семьи – леди Амелия Виндзор – очень далека от трона, поэтому может позволить себе носить в повседневной жизни самые разнообразные луки, порой даже пикантные.

Часто 29-летняя леди Амелия выходит в светское общество в топах, сочетая их то с брюками, то с юбками. Рассмотрим некоторые ее образы.

Амелия Виндзор любит укороченные топы на широких или тонких бретельках. Они отлично обтягивают ее фигуру и сочетаются с брюками с высокой талией или юбками средней длины. Часто под такие топы девушка не надевает нижнее белье.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Более просторные топы подходят к широким брюкам, Амелия любит черный цвет - вечная классика.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Иногда она носит игривые варианты с глубоким вырезом на декольте и рюшами. Или украшенные бантами на груди.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Для осенней лондонской погоды топ - не лучшее решение, но леди Амелия часто дополняет его длинным пальто и грубой обувью на платформе.

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