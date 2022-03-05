Обувной бренд Kachorovska шьет берцы для украинской армии

Украинские производители объединяются.
Украинский обувной бренд Kachorovska тоже направил силы своего производства на помощь украинской армии. На своей странице бренд сообщил, что теперь шьет берцы.
"Дорогие друзья! Мы направили все возможные мощности производства на отшив берцов для наших бойцов. Отшито и отправлено на нужды уже 500 пар! Наша цель: собрать средства на комплектующие и материалы, минимум 500 тысяч гривен (ориентировочно на 500 пар). Отправляем готовые берцы на потребности территориальных оборон. Готовы обрабатывать запросы из других регионов в порядке очереди. Оставляйте ваши запросы, мы выполним заказы по возможностям работы фабрики", — говорится в заявлении бренда.
Напомним, помогает также армии и дизайнер Андре Тан. Вместе с предпринимателями и поставщиками, предоставляющими ткань бесплатно, Тан отшивает теплые жилеты и термобелье для нашей терробороны и ВСУ.
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