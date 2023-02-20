Объятия Байдена и других политиков: как президента Зеленского тепло приветствуют мировые лидеры (фото)

Сегодня с визитом в Киев приехал президент США Джо Байден. Его тепло приветствовали президент Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Не обошлось в это утро и без объятий.

80-летний президент Байден совершил неожиданную поездку в Киев 20 февраля 2023 года в преддверии первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Это его первый визит в страну. Президент США продемонстрировал поддержку украинскому народу и заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину сколько потребуется.

Владимир Зеленский и Джо Байден / Фото: Getty Images

Фотографы сделали несколько снимков, как Байден и Зеленский обнимались на публике. Кадры получились очень трогательными. К тому же поддержка Байдена отображалась и во внешнем виде, президент надел галстук в цветах украинского флага.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве, февраль 2023 / Фото: Getty Images

Этот же галстук был на Джо во время визита Зеленского в США в декабре 2022 года.

Владимир Зеленский и Джо Байден в декабре 2022 в США / Фото: Getty Images

Во время той же поездки президента Украины многие тепло приветствовали. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не только обняла, но и поцеловала тогда Зеленского в щеку, когда он передал ей флаг Украины с подписями наших военных.

Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси, декабрь 2022, США / Фото: Getty Images

Также тепло приветствовал президента Украины и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Они были запечатлены в объятиях друг друга во время пресс-конференции в армейском лагере 8 февраля 2023 года в Дорсете, Англия.

Владимир Зеленский и Риши Сунак, в Дорсете, Англия, 2022 год / Фото: Getty Images

Во время этого визита в Британию Зеленский встречался и с королем Чарльзом III. Объятий с королем, конечно, не было, это противоречит придворному этикету, но долгие десять секунд монарх не выпускал руку Зеленского во время встречи и приветствия.

Снимки в обнимку с президентом Франции Эммануэлем Макроном пользователи соцсетей буквально растащили на мемы.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: Getty Images

Нельзя не вспомнить встречи Зеленского с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Они всегда были наполнены эмоциональностью. И хотя так крепко, как с Джо, Борис с Зеленским не обнимались, все знают, какую поддержку оказывал и продолжает друг Украины Джонсон.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Еще один надежный друг и партнер Украины – президент Польши – Анджей Дуда. Их запечатлели в объятиях во время пресс-конференции 23 августа 2022 года в Киеве. Недавно Анджей Дуда вспомнил встречу с Зеленским 23 февраля 2022 года, накануне вторжения России в Украину. В интервью Наталье Мосейчук президент Польши рассказал, что думал, видит Зеленского тогда в последний раз.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собирали подборку фотографий и показывали, как Владимира Зеленского встретили на саммите ЕС. Многие политики подходили его поприветствовать и обнять.

Читайте также: