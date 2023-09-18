Объятия Гарри и поддержка Меган: Юлия "Тайра" Паевская завоевала медаль на Invictus Games

Спортсменка Юлия Паевская, которая готовилась еще к прошлогодним Играм Invictus, завоевала медаль по плаванию в этом году.

Спортсменку наградили серебряной медалью, которую она заслужила в соревнованиях по плаванию. Вручал награду лично принц Гарри, а его супруга Меган не в первый раз на соревнованиях поддержала Юлию Паевскую, которая лето 2022 года была освобождена из российского плена.

Принц Гарри, Юлия "Тайра" Паевская / Фото: Getty Images

"Тайра" на церемонии награждения была с украинских флагом на плечах. Принц Гарри ее обнял, вручая медаль, а Меган в этот момент стояла рядом.

Принц Гарри наградил Юлию "Тайру" Паевскую / Фото: Getty Images

Вероятно, герцог Сассекский был в курсе, что Юлия должна была участвовать в Играх еще в прошлом году, но в то время была в плену у россиян.

Юлия "Тайра" Паевская и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Меган запечатлели за руку с "Тайрой" во время мероприятия на Invictus Games, герцогиня тепло приветствовала украинку в первые дни соревнований.

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