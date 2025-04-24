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Объятия и поцелуи с Гарри: Меган Маркл показала милое видео с поездки в Нью-Йорк
Меган Маркл и ее муж посетили с визитом Нью-Йорк.
Мы уже рассказывали ранее, что герцогиня Сассекская приезжала, чтобы выступить с речью на саммите TIME100.
Саммит Time100 является частью ежегодных мероприятий журнала Time, в программу которых также входит Гала-ужин Time100, который традиционно проводится на следующий день после саммита.
В Линкольн-центре в Нью-Йорке в этот день блистала и актриса Деми Мур.
Меган же уже успела поделиться коротким видеороликом в своем блоге в Instagram, показав, как провела этот день за кулисами.
«Чувствую благодарность за вчерашнюю беседу на TIME 100. Вы можете прочитать больше о моем опыте на Sussex.com!», — написала герцогиня.
Мы также показывали ранее, какой образ для публичного выхода выбрала на этот раз Меган Маркл. Она была в костюме-двойке от Ralph Lauren песочного цвета, который сочетала с белой рубашкой, кожаным ремнем, обута в туфли-лодочки Manolo Blahnik и дополнила образ часами Cartier, ранее принадлежавшими принцессе Диане.