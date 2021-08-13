Объявилась еще одна жертва: принцу Эндрю грозит новый судебный иск

Герцогу Йоркскому могут предъявить второй иск о сексуальных домогательствах.

Для среднего сына королевы Елизаветы II – принца Эндрю – настали очень неспокойные времена. Теперь герцог не сможет отсиживаться в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

Принцу Эндрю может быть предъявлен второй судебный иск. И если это произойдет, кризис в королевской семье очевидно обострится. Второй девушкой, которая может подать иск, является 43-летняя Джоанна Шоберг. Она является бывшей помощницей Джеффри Эпштейна и обвиняет принца в том, что он надругался над ней, когда ей был 21 год. Предположительно, ситуация произошла на глазах у Вирджинии Джуфре, которая подала первый иск на Эндрю. Джоанна утверждает, что герцог Йоркский трогал ее за грудь и другие части тела, пишет The Sun.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

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Сейчас женщине 43 года, но ранее она не могла пойти в суд из-за того, что после предполагаемого инцидента прошло слишком много времени. Но в законодательстве США произошли изменения, согласно которым жертвы сексуального насилия могут обратиться в суд. В июне Сенат штата Нью-Йорк принял Закон, который касается лиц, переживших сексуальные преступления, которым исполнилось 18 лет и больше.

Ранее имя Джоанны Шоберг также фигурировало в деле, но с официальными заявлениями женщина не выступала. Сообщается, что у потерпевших, чьи дела ранее были слишком старыми для судебного рассмотрения, будет год с момента вступления закона в силу для подачи каких-либо судебных исков.

Принц Эндрю и Сара Йоркская / Getty Images

Герцог Йоркский, который сейчас находится на отдыхе с бывшей супругой Сарой Йоркской в Балморале, по-прежнему ситуацию не комментирует.

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