Объявлена роль принца Джорджа на коронации короля Чарльза III

Принцу Уэльскому Джорджу однажды тоже предстоит взойти на трон. А 6 мая 2023 года он будет исполнять роль одного из пажей своего дедушки – короля Чарльза – на церемонии его коронации в Вестминстерском аббатстве.

Девятилетний Джордж будет помогать нести одеяние короля, когда тот будет входить и выходить из Вестминстерского аббатства во время исторического события.

Отец Джорджа – принц Уильям, – который станет следующим королем после Чарльза, очень хотел, чтобы его старший сын сыграл важную роль и было решено, что Джордж будет в центре внимания на церемонии. К тому же король Чарльз и сам хочет показать тех, кто находится в линии преемственности, его прямых наследников, в центре его коронации.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Также ранее были объявлены имена других пажей короля и королевы.

Ожидается, что в шествии примут участие все трое детей принца и принцессы Уэльских: 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи присоединятся к своему дедушке и королеве, когда они покинут Вестминстерское аббатство.

Король Чарльз III и королева Камилла, автор фото Хьюго Бернанд / Фото: Getty Images

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