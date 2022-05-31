Объявлены ожидаемые роли принца Гарри и Меган на праздновании юбилея королевы Елизаветы II

Традиционный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II Trooping the Colour является первым королевским мероприятием, которое официально откроет празднование платинового юбилея монарха.

Среди приглашенных на него гостей – Меган Маркл и принц Гарри, они приедут в Великобританию вместе с детьми – Лилибет и Арчи. К сожалению, они не появятся на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть парад рядом с королевой и другими родственниками. Но уже известны некоторые подробности, чем будут заняты Сассексы и какая роль им отведена.

Королева Елизавета II на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Как пишет Hello!, наиболее вероятно, Меган и Гарри будут ехать в карете во время процессии, которая отправляется от дворца и едет по торговому центру к параду конногвардейцев и обратно. В 2019 году Сассексы ехали в карете вместе с герцогиней Корнуольской и герцогиней Кембриджской. Детей с собой на это мероприятие они, скорее всего, не возьмут, так как они еще слишком маленькие.

В этом году все будет немного иначе, так как на балконе к королеве присоединятся только работающие члены королевской семьи и их дети. Поскольку Гарри и Меган покинут королевскую семью в 2020 году, они не будут наблюдать за парадом с балкона и махать толпе подданных.

Меган и Гарри с Камиллой и Кейт / Фото: Associated Press

В воскресенье, 5 июня, в последний день праздничных выходных, королева и члены королевской семьи могут в последний раз появиться на балконе в рамках юбилейного театрализованного представления, которое завершит праздничные выходные. Возможно, в этот раз публика увидит там и Сассексов.

Ранее представитель пары официально заявил: "Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские рады и гордятся тем, что в июне этого года вместе со своими детьми примут участие в праздновании платинового юбилея королевы".

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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