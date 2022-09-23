Объявят публично: стало известно, когда расскажут о причине смерти королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II умерла две недели назад – 8 сентября, в замке Балморал, своей любимой летней резиденции. До сих пор публично не была озвучена официальная причина смерти монарха.

И хотя мы можем догадываться, что причиной стала естественная старость и ряд проблем со здоровьем, которые усугубились, официального объявления не было. Но, как сообщает express, причину, скорее всего, назовут на следующей неделе, после того как завершится траур в королевской семье.

Король Чарльз III объявил о трауре в семье до 26 сентября, в то время как государственный траур завершился на следующий день после похорон Елизаветы II, которые состоялись 19 сентября.

О смерти королевы было объявлено публике в 18:30 в четверг, 8 сентября. После ее смерти все запросы в Абердиншире были переданы в Национальные архивы Шотландии (NRS). И на прошлой неделе NRS заявила, что не будет комментировать причину, пока не закончится период траура.

Регистрация смертей в Шотландии является обязательной в соответствии с Законом о регистрации рождений, смертей и браков 1965 года. В этом законе говорится, что "смерть каждого человека, умирающего в Шотландии", должна быть зарегистрирована. Это включает предоставление свидетельства о смерти в регистрационный орган, что должно быть сделано в течение семи дней после наступления смерти.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Если бы королева умерла в Англии, не требовалось бы обнародовать официальную причину смерти, потому что Закон о регистрации 1836 года не распространяется на монархов. Но Елизавета скончалась в Шотландии, а значит, причина ее кончины должна быть обнародована.

Ранее мы рассказывали, что была названа предполагаемая причина смерти королевы.

Королева Елизавета II на своем последнем публичном фото в Балморале, 6 сентября 2022 года / Фото: Associated Press

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