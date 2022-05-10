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Оцените разницу: "золотой стол Путина" vs стол со встречи Джилл Байден и Елены Зеленской

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Оцените разницу: "золотой стол Путина" vs стол со встречи Джилл Байден и Елены Зеленской

Джилл Байден и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

На выходных в Украину приезжала первая леди США Джилл Байден. Супруга президента побывала в Ужгороде, где встретилась с первой леди нашей страны – Еленой Зеленской.

О том, как прошла встреча первых леди США и Украины мы писали вот здесь. Она состоялась в обычной государственной школе № 6, особенно привлек внимание стол, за которым сидели и беседовали Джилл Байден и Елена Зеленская.

Джилл Байден и Елена Зеленская / © Associated Press
Джилл Байден и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Это обычный деревянный стол овальной формы в самом обыкновенном кабинете. Сидели первые леди друг напротив друга, улыбались и было видно, что прием этот прошел в очень дружественной атмосфере.

Джилл Байден и Елена Зеленская / © Associated Press
Джилл Байден и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

А помните тот самый "золотой стол Путина", за которым кремлевский диктатор принимает мировых лидеров. 6-метровый стол, дизайнером которого является итальянец, безусловно, красивый, но никак не способствует близкой и дружественной беседе. Садясь за него на переговорах диктатор скорее хочет продемонстрировать пренебрежительное отношение к собеседнику.

Стол Путина / © Associated Press
Стол Путина / Фото: Associated Press
Путин и еще один стол / © Associated Press
Путин и еще один стол / Фото: Associated Press

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