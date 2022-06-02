Очаровал всех: сын герцогов Кембриджских - принц Луи - появился на параде в честь королевы в костюме своего отца Уильяма

Очаровал всех: сын герцогов Кембриджских - принц Луи - появился на параде в честь королевы в костюме своего отца Уильяма

Во время парада Trooping the Colour, который прошел в этом году не только в честь дня рождения королевы Елизаветы II, но и в честь ее платинового юбилея, больше всех умилил 4-летний принц Луи.

Младший сын герцога и герцогини Кембриджских присутствовал на балконе вместе с родителями и старшим братом и сестрой, а стоял рядом с прабабушкой королевой Елизаветой II, наблюдая за парадом.

Видимо, было очень громко, так что Луи даже закрывал руками уши.

Принц Луи / Фото: Associated Press

Примечательно, что принц Луи был одет в тот же костюм матроса, что и его отец принц Уильям на таком же параде в 1985 году.

В тот год и младший брат Уильяма – принц Гарри – дебютировал на Trooping the Color на руках у мамы принцессы Дианы. А в этом году принц Гарри с женой Меган на балконе Букингемского дворца не присутствовали, так как больше не являются членами королевской семьи, которые выполняют свои официальные обязанности.

Принц Уильям на параде Trooping the Colour в 1985 году / Фото: Getty Images

Принц Уильям на параде Trooping the Colour в 1985 году / Фото: Getty Images

Принц Уильям на параде Trooping the Colour в 1985 году / Фото: Getty Images

Года идут, жизнь меняется, и только королева Елизавета II все так же, как и раньше, приветствует подданных с балкона. Уже с тростью, но держится и в свои 96 лет продолжает выполнять свои королевские обязанности несмотря ни на что.

Королева Елизавета II на балконе Букингемского дворца с двоюродным братом герцогом Кентским / Фото: Associated Press

Напомним, сегодня также трое детей Кембриджских дебютировали в карете на Trooping the Colour.

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