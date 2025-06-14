Очаровала всех нарядом с градиентом: японская принцесса Како отправилась в Бразилию

Принцесса Японии Како / © Associated Press

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30-летняя принцесса Японии Како отправилась с официальный визитом в Бразилию, чтобы отметить 130-ю годовщину дипломатических отношений между странами.

Принцесса Японии Како / © Associated Press

Во время своего путешествия принцесса Како посетила церемонию со студентами и членами японской общины в Ассоциации культурного центра Никкей в Рио-де-Жанейро. Там она выступила с речью.

Принцесса Японии Како / © Associated Press

Принцесса Японии Како / © Associated Press

Принцесса Японии Како / © Associated Press

После этого принцесса посетила Ботанический сад Рио-де-Жанейро, где посади дерево, а затем сама его полила.

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Принцесса Японии Како / © Associated Press

Како носила в тот день наряд с градиентом — юбку миди и блузу с длинными рукавами в воротом-бантом. Наряд в себе сочетал синий, голубой и белые цвета.

Принцесса Японии Како / © Associated Press

Образ принцесса дополнила скромной и лаконичной прической — ее волосы были собраны сзади в низкий пучок и украшены заколками. Что касается ювелирных украшений, то Како в этот раз надела только маленькие серьги-жемчужины.

Принцесса Японии Како / © Associated Press

Напомним, что совсем скоро — 29 июня — родители Како отпразднуют годовщину свадьбы. Принц Фумихито женился на простолюдинке Кико Кавасиме, дочери профессора экономики в университете Гакусюин в 1990 году. Они познакомилась, когда оба были первокурсниками. Невеста в день свадьбы была в тиаре и платье с накидкой, а жених в смокинге.

Принц Фумихито и принцесса Кико в день свадьбы, 1990 год / © Associated Press

В этом браке у них родилось трое детей: принцесса Мако, принцесса Како и принц Хисахито. Согласно традиции, хризантемовый трон в Японии может унаследовать только мужчина. У нынешнего императора Нарухито — старшего брата Фумихито — нет сыновей, а лишь одна дочь — принцесса Тоси. Поэтому Фумихито является его наследником и в будущем сможет передать правление уже своему сыну Хисахито.

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Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Associated Press Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Японская принцесса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images