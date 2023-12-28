Очаровала всех: внучка принцессы Анны дурачилась на рождественской прогулке

На Рождество члены британской королевской семьи отправились на прогулку от Сандрингема до церкви Святой Марии Магдалины на службу.

Королевские поклонники обратили внимание на дерзкое поведение 5-летней Лены Тиндалл – младшей дочери Зары и Майка Тиндалл.

Лена Тиндалл с мамой Зарой / Фото: Getty Images

Когда королевская семья покидала церковь Святой Марии Магдалины, юная девочка всячески дурачилась со своим папой и с мамой. Со стороны могло показаться, что Лена скандалила, но на самом деле нет. Она просто активный пятилетний ребенок, а дети, как известно, порой требуют от родителей больше внимания.

Лена Тиндалл с папой Майком / Фото: Getty Images

Лена Тиндалл / Фото: Getty Images

Кстати, публику также очень очаровал момент, где принц Луи (младший сын Уэльских) шел за руку со старшей сестрой Лены Тиндалл – Мией Тиндалл. Это фото разлетелось по всем СМИ.

Принц и принцесса Уэльские на службе в Сандрингеме, принц Луи и Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

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