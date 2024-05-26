Очаровательная юная леди: 19-летняя внучка Байдена впервые вышла в свет с бойфрендом

Девушка решила посетить меропряитие со своим парнем, с которым вместе учится в университете.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден - устроили в Белом доме роскошный государственный ужин. Мероприятие организовали в честь президента Кении Уильяма Руто.

Джилл и Джо Байден с президентом и первой леди Кении / Фото: Associated Press

Поддержать на этом важном событии дедушку и бабушку пришли три их внучки: 23-летняя Финнеган, 19-летняя Натали и 30-летняя Наоми.

Но особое внимание на этом вечере привлекла Натали, ведь это было первое ее подобное мероприятие и она пришла на него со своим бойфрендом - молодым человеком по имени Рафаэль Хаджар, который, согласно The Daily Telegraph, является британцем. Пара сейчас является студентами Пенсильванского университета.

Натали Байден с бойфрендом / Фото: Getty Images

Перед фотографами Натали и Рафаэль появились держась за руки. На девушке было белое платье от бренда Safiyaa с длинными рукавами, высокой горловиной и шлейфом. На декольте у платья было два фигурных выреза, а также его украшала вышивка бисером и пайетками.

Натали Байден с бойфрендом / Фото: Getty Images

Дополнила Натали свой вечерний образ красным маникюром, укладкой с локонами и макияжем. Ее бойфренд же появился на публике в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Натали - старший ребенок покойного Бо Байдена, который умер от рака в 2015 году, и одна из семи внуков президента США. Она начала посещать Пенсильванский университет в этом году после окончания школы в Делавэре.

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