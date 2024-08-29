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Очаровательный блондин: как выглядит сейчас трехлетний сын Зары Тиндалл

Очаровательный блондин: как выглядит сейчас трехлетний сын Зары Тиндалл

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

43-летняя Зара Тиндалл – мама троих детей. Ее младшему сыну Лукасу три года.

Во время недавних международных скачек, которые проходили в Хартпери, в пригороде Глостершира, Зара Тиндалл появилась со своей семьей.

Фотографы запечатлели наездницу, которая участвовала в соревнованиях с сыном Лукасом на руках. В марте 2024 года Лукасу Тиндаллу исполнилось три года. На снимке можно увидеть, как выглядит подросший белокурый мальчик. Он был одет в футболку и шорты, а обут в черно-белые кеды. Его мама Зара была в белой футболке, коротких джинсовых шортах, черном жителе и бейсболке на голове. Она собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / © Getty Images
Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Мы также показывали, как выглядит Зара Тиндалл без макияжа, когда она появилась на конных соревнованиях.

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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