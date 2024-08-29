Очаровательный блондин: как выглядит сейчас трехлетний сын Зары Тиндалл

43-летняя Зара Тиндалл – мама троих детей. Ее младшему сыну Лукасу три года.
Во время недавних международных скачек, которые проходили в Хартпери, в пригороде Глостершира, Зара Тиндалл появилась со своей семьей.
Фотографы запечатлели наездницу, которая участвовала в соревнованиях с сыном Лукасом на руках. В марте 2024 года Лукасу Тиндаллу исполнилось три года. На снимке можно увидеть, как выглядит подросший белокурый мальчик. Он был одет в футболку и шорты, а обут в черно-белые кеды. Его мама Зара была в белой футболке, коротких джинсовых шортах, черном жителе и бейсболке на голове. Она собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.
Мы также показывали, как выглядит Зара Тиндалл без макияжа, когда она появилась на конных соревнованиях.
Читайте также:
- Блондинка с большим животом: как выглядела Зара Тиндалл во время беременности
- Дочери Зары и Майка Тиндалл исполнилось 10 лет: почему у Мии нет титула
- В купальнике на пляже: Зару Тиндалл с мужем и друзьями запечатлели на отдыхе