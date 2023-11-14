Очень дорогое и эксклюзивное: каким было свадебное платье невесты греческого принца

Ее наряд был одним из самых дорогих в истории королевских свадеб, хотя замуж она выходила за принца уже несуществующей монархии.

До того как принц Уильям женился на Кейт Миддлтон 2011 году, вероятно, одним из самых громким из всех королевских венчаний, со времен свадьбы Чарльза и Дианы, была грандиозная свадьба греческого принца Павлоса и британки по имени Мари-Шанталь Миллер. Свадьба пары состоялась 1995 году в Софийском соборе в Лондоне и привлекла очень много внимания, в частности из-за наряда невесты.

Свадьба Мари Шанталь и кронпринца Павлоса, 1995 год / Фото: Getty Images

Платье для миниатюрной Мари-Шанталь - дочери британского миллиардера - создал сам Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino. Невеста благодаря состоянию отца могла выбрать любого дизайнера, но остановилась на итальянском бренде. Она хотела традиционный, но элегантный наряд и в результате ее платье стало одним из самых дорогих свадебных нарядов в истории королевских свадеб и якобы обошлось невесте в 225 тысяч долларов.

Изготовлено оно было из дорогого плотного шелка цвета слоновой кости. Ткань отлично держала форму, а юбка была в фасоне тюльпана. Платье было украшено вышивкой жемчугом, белыми нитями и бисером. В верхней части оно было кружевным и тоже имело аппликацию в виде цветов. Главным украшением наряда стал четырехметровый шлейф с вышивкой.

Свадьба Мари Шанталь и кронпринца Павлоса, 1995 год / Фото: Getty Images

Работало над платьем 25 швей а на его создание ушло четыре месяца и 12 различных видов кружева. На фоне предыдущих королевских свадеб ее наряд выделялся, ведь Мари-Шанталь выбрала модель с высоким воротником, приталенным лифом и длинными рукавами. Возможно то ли она, то ли Валентино вдохновлялись платьем княгини Монако Грейс Келли, поскольку силуэт наряда немного похож.

Свадьба Мари Шанталь и кронпринца Павлоса, 1995 год / Фото: Getty Images

Также у невесты была роскошная кружевная фата и Античная корсажная тиара с бриллиантами и жемчугом, которую на свадьбу Мари Шанталь одолжила мать Павлоса - королева Греции Анна-Мария.

Свадьба Мари Шанталь и кронпринца Павлоса, 1995 год / Фото: Getty Images

На протяжении многих лет Мари-Шанталь дружила с модельером Валентино, поэтому одолжила ему свое платье для выставки Valentino: Master of Couture, которая проходила в Сомерсет-Хаусе в Лондоне с ноября 2012 по март 2013 года.

Свадебное платье принцессы Мари-Шанталь / Фото: Getty Images

Свадебное платье принцессы Мари-Шанталь / Фото: Getty Images

Что касается самой свадьбы, то она запомнилась британцам не столько роскошью, как тем, что со времен венчания королевы Елизаветы II и принца Филиппа, собрала в одном месте наибольшее количество представителей различных королевских династий. На свадьбе присутствовала почти вся британская королевская семья, включая королеву и принца Чарльза, а также королей и королев Испании, Швеции, Бельгии, Румынии, Болгария и Иордания. Был на мероприятии Великий герцог Люксембурга и принц Лихтенштейна. Великие греческие династии мореплавателей тоже были в там.

Свадьба Мари Шанталь и кронпринца Павлоса, 1995 год / Фото: Getty Images

Многие из гостей пришли на праздник в нарядах от Valentino. Известно, что римское ателье бренда изготовило для свадьбы 62 наряда, в том числе платья для королевы Испании Софии и инфанты Кристины. Также в этом бренде были мать и сестры невесты.

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