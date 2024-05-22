Очень дорогое и необычное: чем особенно свадебное платье королевы Летиции

22 мая король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция отмечают 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.

В день свадьбы, которая для Летиции Ортис была уже второй, она шла к алтарю в роскошном и очень дорогом свадебном платье, которое на тот момент считалось одним из самых дорогих королевских нарядов всех времен.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

Платье невесты было разработано испанским дизайнером Мануэлем Пертегасом. Оно отличалось высоким воротником-стойкой, длинными рукавами, V-образным вырезом и круглым шлейфом более четырех метров.

Как пишет express.co.uk, шлейф платья был отделан золотой вышивкой с изображением геральдической лилии и колосьев пшеницы, деталей герба принца Астурийского Фелипе.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

На тот момент платье Летиции Ортис стоило ошеломляющие 7,5 миллионов долларов и было одним из самых дорогих королевских платьев в истории.

Невеста дополнила образ бриллиантовой тиарой известной, как прусская, одолженной ей свекровью королевой Софией. В ней мать Фелипе выходила замуж за принца Хуан Карлоса в мае 1962 года. (Для этой свадьбы платье создал дизайнер Жан Дессес).

Свадьба принцессы Софии и принца Хуан Карлоса I, 14 мая 1962 года / Фото: Getty Images

Летиция также носила пару серег с бриллиантами, которые были подарком королевы Софии и короля Хуан Карлоса, а обута была в пару туфель от испанского дизайнера Пуры Лопес.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собрали для вас интересные факты о свадьбе королевы Летиции и короля Филиппа VI.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

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