Очень элегантная: королева Летиция на вручении престижной испанской награды

Королева Испании Летиция с мужем Филиппом VI и дочерями Леонор и Софией, посетила одну из самых престижных премий в стране - "Премию принцессы Астурийской".

Премия была утверждена 24 сентября 1980 года и c 1981 года ежегодно вручается в октябре в Овьедо, в Театре Кампоамор. Награда носит имя принцессы Астурийской Леонор, а до 2014 года носила имя ее отца - принца Астурийского Филиппа, ныне являющегося королем Испании.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

Это важное мероприятие в жизни семьи, поэтому Летиция выбрала очень эффектный и элегантный наряд - черно-белое платье от Carolina Herrera. У него была атласная юбка с разрезом и оборками на талии, а верхняя часть наряда была украшена аппликацией из белых цветов.

Образ королевы дополнили черные слингбэки от Isabel Abdo Shoes, клатч, элегантная прическа и серьги.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

Леонор, которой было посвящено это событие, надела мини-платье в тропическим рисунком выполненным пайетками от Michael Kors и слингбэки на небольшом каблуке от Carolina Herrera. Волосы у девушка собрала в прическу, а в ушах у нее были лаконичные серьги от Chanel.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

Младшая дочь Летици и Филиппа надела темно-синее платье с оборками на талии и расшитое пайетами от El Corte Inglés. София также собрала волосы в высокий хвост и обула туфли от бренда Lodi.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

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