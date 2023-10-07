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Очень элегантная: кронпринцесса Виктория появилась на деловой встрече в брючном костюме

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
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Очень элегантная: кронпринцесса Виктория появилась на деловой встрече в брючном костюме

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Будущая королева выглядела стильно и сдержанно.

5 октября кронпринцесса Швеции Виктория приняла участие в ежегодном собрании WWF, проходившем в Стокгольме. Встреча завершилась церемонией вручения наград, на которой наследная принцесса вручила награды "Экологический герой года", премию Мари-Клер Кронштедт и премию "Панда-книга года".

Для этого события будущая королева выбрала лаконичный деловой наряд - светло-серый брючный костюм от бренда By Malina, который сочетала с шелковой блузой Vesna W и серыми ботильонами на каблуках.

Волосы кронпринцесса собрала в любимую прическу пучок, а также надела золотые серьги и колье от бренда Skultuna. Макияж у нее был традиционно очень лаконичным и практически незаметным.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Также в брючном костюме недавно на встрече в Виндзорском замке появилась принцесса Кейт.

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Дата публикации
Просмотры
194
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