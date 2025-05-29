Очень мило и нежно: жена Бориса Джонсона поделилась своей "беременной" фотосессией

Кэрри Джонсон

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21 мая этого года 60-летний Джонсон стал отцом в 9-й раз: его жена — 37-летняя Кэрри Джонсон — родила дочь, которой дали имя Поппи Элиза Джозефин. Девочка стала их четвертым совместным ребенком.

Дочь Кэрри и Бориса Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Рождение ребенка стало для всех неожиданностью, так как Кэрри скрывала свою беременность до самых родов.

В своем Instagram молодая мама поделилась своей «беременной» фотосессией, которая получилась очень нежной и милой. На некоторых фото с мамой позируют ее старшие дети.

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Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Отметим, Кэрри и Борис помимо новорожденной девочки воспитывают еще троих детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми и почти двухлетнего Фрэнка.

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

В подписи к фото миссис Джонсон отметила, что съемка проходила за несколько недель до рождения младшей дочери и она почти что отменила фотосессию, так как не любит фотографироваться в интересном положении.

«Большую часть беременности я страдала от ужасной болезни, и поэтому я была не в настроении для фото, но теперь я так рада, что сделала это», — поделилась Кэрри.

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри Джонсон/instagram.com/carrielbjohnson