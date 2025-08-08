Очень необычное сочетание: какую закуску любит есть жена принца Гарри

Меган Маркл / © Getty Images

Во время съемок в сериале «Форс-мажоры» и за шесть лет до замужества с принцем Гарри, Меган Маркл в интервью журналу Today в 2012 году рассказала о своей любимой закуске.

«На съемочной площадке и дома я стараюсь всегда иметь под рукой контейнер с арбузом, посыпанным корицей, потому что это немного усиливает его вкус и делает его особенным», — призналась жена принца Гарри.

Кулинарный эксперт Рене Смит поделилась с журналом Hello! своим мнением на счет такого необычного сочетания арбуза со специей.

«Что действительно полезно в корице, так это то, что она усиливает восприятие сладости без добавления сахара. Она действует, тонко обманывая мозг, заставляя его ощущать более интенсивный вкус. Ваниль делает то же самое, так что это не просто освежающий перекус, это еще и своего рода лайфхак». «Арбуз от природы сладкий и хорошо увлажняет, а также содержит витамин С и антиоксиданты».

