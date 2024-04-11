Очень откровенно: возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса пришла в Белый дом в полупрозрачном платье с пышным декольте

Лорен Санчес появилась на официальном ужине в бордовом наряде с обнаженными плечами и соблазнительным декольте.

Американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная – 54-летняя Лорен Санчес – посетили государственный ужин в Белом доме, который президентские супруги Байден организовали по случаю официального визита в США премьер-министра Японии Фумио Кисиду и его супруги Юко Кисиды.

Санчес выбрала для своего появления эффектный образ с откровенным акцентом. На ней было бордовое платье от бренда Rasario стоимостью 2200 долларов с атласной юбкой и прозрачным кружевным верхом с корсетной обшивкой. Главный акцент в ее аутфите был на пышном и сексуальном декольте и обнаженных плечах.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Аутфит Лорен дополнила золотыми босоножками от Gianvito Rossi Flavia за 1200 долларов и серебряным клатчем со стразами. Она сделала идеально ровную укладку и вечерний макияж. В ушах у нее были массивные бриллиантовые серьги, а на руке – кольцо с большим бриллиантом.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Безос был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную шелковую бабочку и черные туфли.

Напомним, Лорен Санчес на церемонию вручения премии Courage and Civility Award пришла в темно-синем платье миди из фатина, расшитом синими бусинами.

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