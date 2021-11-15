Очень простое блюдо: что едят на завтрак дети Кембриджей

Очень простое блюдо: что едят на завтрак дети Кембриджей

Мы уже знаем, что принц Уильям и герцогиня Кембриджская любят есть карри. А вам интересно узнать, что едят дети пары на завтрак?

Как-то герцогиня Кембриджская посещала детский сад Stockwell Gardens в Лондоне и во время беседы с персоналом и детьми рассказала о том, какую еду предпочитают есть ее собственные дети.

Кейт сообщила, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи обожают на завтрак есть хлопья и яблоки. Подопечные детского сада, услышав это, пришли в восторг, ведь их самих тоже часто кормят хлопьями и яблоками.

Кейт и Уильям с детьми / Getty Images

Также во время разных визитов Кэтрин рассказывала, что ее дочь Шарлотта обожает оливки, принц Луи любит свеклу с собственного огорода, а принц Джордж своим любимым блюдом считает пасту карбонара.

Напомним, племянник Кейт и Уильяма и сын Меган и Гарри – Арчи – любит есть на завтрак вафли, которые мама печет ему в вафельнице, подаренной королевой Елизаветой II.

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