Очень редкий кадр: принцесса Евгения показала, как выглядят ее подросшие сыновья

Снимок принцесса Йоркская вставила в видеоролик, который выпустила в своем блоге в Instagram в честь пятилетия со дня свадьбы с Джеком Бруксбэнком.

За пять лет семейной жизни пара стала родителями дважды. Их первый сын Август родился 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд в Лондоне. Джек присутствовал на родах, что интересно, сама Евгения также появилась на свет в этом госпитале.

24 января 2023 года стало известно, что Евгения беременна во второй раз. Их второй сын, которого назвали Эрнест, родился 30 мая 2023 года. Спустя несколько дней были опубликовали его первые фотографии с родителями, а также со старшим братом.

Но с тех пор детей Евгении широкая публика не видела. На снимке, которые принцесса решила поделиться в особенный для себя день, они с семьей запечатлены на пляже. Евгения одета в черную удлиненную футболку и шорты, на руках она держит маленького Эрнеста, закутанного в плед. Старший сын Август стоит рядом с папой, он тоже в футболке и шортах и очень похож на свою маму. Джек обнимает Евгению за ноги и улыбается, мило смотря в камеру.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, недавно мы рассказывали, хочет ли старшая сестра Евгении – принцесса Беатрис – родить второго ребенка.

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