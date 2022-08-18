Очень романтично: участник шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич показал нежный поцелуй со своим женихом

Участник второго сезона шоу "Холостячка" (в котором главной героиней была Злата Огневич) – Андрей Хветкевич – признался, что он гей, и показал своего избранника.

Каминг-аут мужчина сделал в Instagram, опубликовав романтическое фото, сделанное под водой, со своим любимым. Мужчины запечатлены в тот момент, когда нежно целуются.

Андрей Хветкевич/Instagram

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честным перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и наконец я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы меня любите, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (потому что у меня точно были). В любом случае я такой, какой есть, и я учусь принимать и любить себя", — написал в посте Андрей.

Хветкевич также поделился радостной новостью: он сделал своему бойфренду предложение, и тот ответил ему да. Отпраздновать помолвку пара уехала в Европу.

"Недавно он сказал "да", и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения", — отметил Андрей.

Андрей Хветкевич/Instagram

Предложение Хветкевич сделал еще в начале августа. Об этом свидетельствует снимок колец в Instagram с подписью: "Ответ "ДА"!

Андрей Хветкевич/Instagram

Уже тогда фолловеры начали поздравлять Андрея с помолвкой и спрашивать, кто его избранница.

Напомним, в реалити-шоу "Холостячка" Хветкевич дошел до полуфинала и знакомил Злату со своей семьей.

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