Очень стильная: герцогиня Кембриджская вышла в свет с новой сумкой

Вчера герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила первое мероприятие после долгих летних каникул.

Публике было интересно увидеть новый образ герцогини Кембриджской. Кэтрин подготовилась к выходу. Очевидно, что летом она сделала некоторые процедуры на своем лице в кабинете косметолога. А также приобрела несколько новых вещей в гардероб.

Среди них и сумка от бренда Tusting. Миниатюрный аксессуар называется Holly by Tusting, стоимость его 245 фунтов стерлингов.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Mini Holly - это красивая сумка в стиле 1950-х годов, получившая безумный успех с момента своего запуска в 2020 году, а теперь оснащенная новой, более изысканной ручкой. На сайте бренда она представлена в нескольких красивых оттенках (красном, сиреневом, оливковом и оранжевом) и представляет собой миниатюрную кожаную сумку с ручкой сверху, с чистыми изогнутыми линиями и откидным клапаном, закрывающимся элегантным поворотным замком. У сумки есть съемный плечевой ремень, поэтому Mini Holly можно спокойно носить через плечо, а также просто держать в руке, как герцогиня Кейт.

Сумка герцогини Кейт / Getty Images

Супруга принца Уильяма, напомним, в этот день появилась на публике в бежевом удлиненном блейзере Reiss ‘Larsson’, под которым белая блузка GOAT и синих брюках клеш со стрелками от Jigsaw. Обута Кэтрин была в синие замшевые туфли-лодочки на каблуках от Emmy London. А бежевая сумка отлично дополняла ее аутфит.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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